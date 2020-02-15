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Столтенберг встретится с Зеленским в Мюнхене

11:00, 15 февраля 2020
Политика
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Йенс Столтенберг встретится с Владимиром Зеленским в Мюнхене / фото УНИАН

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене в рамках 56-й конференции по вопросам безопасности.

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Об этом Столтенберг сказал по прибытии в Мюнхен для участия в конференции по вопросам безопасности.

"Во время пребывания в Мюнхене я встречусь со многими лидерами, в том числе с министрами иностранных дел Китая и России, и также президентом Зеленским и многими другими", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Зеленский начал двухдневный рабочий визит в ФРГ, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Кроме того, в рамках визита президент проведет ряд международных встреч.

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