Столтенберг встретится с Зеленским в Мюнхене

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский будут участвовать в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене в рамках 56-й конференции по вопросам безопасности.

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Об этом Столтенберг сказал по прибытии в Мюнхен для участия в конференции по вопросам безопасности.

"Во время пребывания в Мюнхене я встречусь со многими лидерами, в том числе с министрами иностранных дел Китая и России, и также президентом Зеленским и многими другими", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Зеленский начал двухдневный рабочий визит в ФРГ, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Кроме того, в рамках визита президент проведет ряд международных встреч.