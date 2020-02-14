Мендель отреагировала на расследование относительно Зеленского и секретаря Совбеза РФ в Омане

Пресс-секретарь отрицает, что такие встречи происходили когда-либо.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вслед за руководителем ОП Андреем Ермаком отреагировала на сюжет программы "Схемы" относительно визита Владимира Зеленского в Оман.

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В расследовании говорилось, что в то самое время, когда и Зеленский, в Омане находился глава Совбеза РФ Николай Патрушев, а возвращался в Киев президент Украины якобы тем самым самолетом, которым российский силовик прилетел из Москвы.

"Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - говорится в посте Мендель.

Напомним, 5 января Зеленского заметили в одном из отелей Омана, куда он отправился после новогоднего отдыха в Карпатах. В Офисе президента сообщили, что у Зеленского запланирован ряд встреч на высоком уровне. В частности, в тот же день в ОП сообщили о встрече украинского президента с министром иностранных дел Султаната Оман Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой.

Как сообщал УНИАН, во время пребывания Зеленского в Омане в эту страну также приезжал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы". В нем отмечается, что Патрушев прилетел в ночь на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.