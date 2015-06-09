Атлантический Совет США вручит Савченко награду "За Свободу"
Заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря заявляет, что Атлантический Совет США планирует вручить награду "За Свободу" народному депутату от "Батькивщины", украинской летчице, которая была похищена и незаконно удерживается в России, Надежде Савченко.
Об этом Немыря сказал во время пресс-конференции, сообщается на сайте "Батькивщины".
Депутат отметил, что команда партии "Батькивщина" прилагает все возможные усилия для создания международной коалиции в поддержку освобождения Савченко. Он напомнил, что ее имя было неоднократно отмечено в резолюциях ПАСЕ, Европарламента и Конгресса США.
"Сейчас нужно максимально наращивать усилия, чтобы дело Надежды не было отложено на второй план, чтобы за теми дискуссиями, которые сейчас ведутся в различных форматах о вооруженной агрессии России на Востоке Украины, дело не было забыто", – сказал Немыря.
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По его словам, для того, чтобы усилить давление на руководство Российской Федерации и побудить его как можно скорее откликнуться на призывы международного сообщества и освободить Савченко, "Батькивщина" обратилась ко всем своим партнерам, дружественным организациям мира.
"Одна из таких организаций - Атлантический Совет Соединенных Штатов Америки приняла решение в рамках Форума по Глобальной безопасности во Вроцлаве вручить Надежде награду "За Свободу". Церемония состоится 12 июня. От имени Савченко награду примет ее сестра Вера", – отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что таким образом "почитается не только личный героизм Надежды Савченко, но и героизм всего украинского народа, который противостоит агрессии России".
Кроме того, Немыря отметил, что такую же награду получат друг Украины, бывший министр иностранных дел Карл Бильд, преподаватели и студенты Донецкого национального университета в изгнании, известный польский кинорежиссер Агнешка Голланд и посмертно - российский оппозиционер Борис Немцов.
Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.
В декабре Савченко объявила голодовку.
24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и незаконном пересечении границы.
21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил: "Предварительное следствие завершено. Дальше ознакомление по ст. 217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Затем обвинительное заключение, предварительные слушания. Следовательно, суд может состояться в августе".
Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Речь идет о гражданах, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.
В середине мая Савченко прекратила голодовку.