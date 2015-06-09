Атлантический Совет США вручит Савченко награду "За Свободу"

Об этом Немыря сказал во время пресс-конференции, сообщается на сайте "Батькивщины".

Депутат отметил, что команда партии "Батькивщина" прилагает все возможные усилия для создания международной коалиции в поддержку освобождения Савченко. Он напомнил, что ее имя было неоднократно отмечено в резолюциях ПАСЕ, Европарламента и Конгресса США.

"Сейчас нужно максимально наращивать усилия, чтобы дело Надежды не было отложено на второй план, чтобы за теми дискуссиями, которые сейчас ведутся в различных форматах о вооруженной агрессии России на Востоке Украины, дело не было забыто", – сказал Немыря.

Читайте такжеВ России уверяют, что Савченко "нормально питается и не жалуется на самочувствие"

По его словам, для того, чтобы усилить давление на руководство Российской Федерации и побудить его как можно скорее откликнуться на призывы международного сообщества и освободить Савченко, "Батькивщина" обратилась ко всем своим партнерам, дружественным организациям мира.

"Одна из таких организаций - Атлантический Совет Соединенных Штатов Америки приняла решение в рамках Форума по Глобальной безопасности во Вроцлаве вручить Надежде награду "За Свободу". Церемония состоится 12 июня. От имени Савченко награду примет ее сестра Вера", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что таким образом "почитается не только личный героизм Надежды Савченко, но и героизм всего украинского народа, который противостоит агрессии России".

Кроме того, Немыря отметил, что такую же награду получат друг Украины, бывший министр иностранных дел Карл Бильд, преподаватели и студенты Донецкого национального университета в изгнании, известный польский кинорежиссер Агнешка Голланд и посмертно - российский оппозиционер Борис Немцов.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил: "Предварительное следствие завершено. Дальше ознакомление по ст. 217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Затем обвинительное заключение, предварительные слушания. Следовательно, суд может состояться в августе".

Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Речь идет о гражданах, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

В середине мая Савченко прекратила голодовку.