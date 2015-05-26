Адвокаты Савченко ищут возможности для обмена летчицы на российских спецназовцев

Такое мнение в эфире hromadske.tv высказал адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин.

«Кремль беспокоит не судьба отдельных военнослужащих, а политическая реакция на то, что их (российских военных, – ред.) присутствие на востоке Украины Россия является участником международного конфликта. Этим можно воспользоваться для того, чтобы пытаться освободить Надежду Савченко», – сказал он.

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Фейгин также утверждает, что освобождение Савченко даст толчок к освобождению других украинских граждан, которых удерживают на территории России.

«Я бы сконцентрировался на освобождении именно Савченко, потому что создаст определенную модель переговоров и модель давления на Кремль в отношении других незаконно перемещенных. Поэтому я считаю, что если приложить все усилия к освобождению Савченко, с другими обвиняемыми будет проще», – отметил адвокат.