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Сытник считает, что для его отставки с должности директора НАБУ нет никаких оснований

15:31, 12 февраля 2020
Политика
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Артем Сытник / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, перед которым отчитывался за работу ведомства во втором полугодии прошлого года.

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Отвечая на вопросы членов комитета, не хочет ли он уйти в отставку, в частности и потому, что имеет административное взыскание за коррупцию, Сытник сказал, что вопрос его отставки - «это политическая тема, которую время от времени затрагивают еще с начала существования НАБУ».

Он призвал народных депутатов дождаться заключений независимого аудита, и только после этого можно будет говорить о кадровых вопросах в НАБУ, в частности относительно его руководителя.

«Возможно, кто-то очень переживает, что заключение аудита будет не таким плохим для НАБУ, как они рассчитывают, и это означает, что законно директора НАБУ убрать будет невозможно. Попытки давления начались еще в 2016 году, еще по делу Александра Онищенко, в 2017 году это происходило в рамках «дела рюкзаков», - сказал Сытник.

Позже в комментарии журналистам Сытник заявил: «Точки над моей отставкой начали расставлять еще в 2016 году. По чьему-то желанию я в отставку не уйду, а юридических оснований для нее не вижу. Относительно протокола (штраф за коррупционное правонарушение, наложенный на Сытника Ривненским судом - УНИАН) я уже говорил, что буду с этим бороться. Мы уже за 4 года научились понимать, после каких расследований, кто именно и каким образом будет пытаться нас остановить, отставить и на каких ресурсах будет грязная кампания».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ за подписью 216 народных депутатов.

Инициаторы документа - народные депутаты из фракции «Слуга народа», а также народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Сытник был назначен на должность директора НАБУ в апреле 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

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