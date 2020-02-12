Сытник считает, что для его отставки с должности директора НАБУ нет никаких оснований

Сытник заявляет, что информационные атаки на него осуществляются периодически еще с 2016 года, однако реальных оснований для своей отставки он не видит.

Директор Национального бюро расследований Украины Артем Сытник убежден, что для его отставки нет никаких оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, перед которым отчитывался за работу ведомства во втором полугодии прошлого года.

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Отвечая на вопросы членов комитета, не хочет ли он уйти в отставку, в частности и потому, что имеет административное взыскание за коррупцию, Сытник сказал, что вопрос его отставки - «это политическая тема, которую время от времени затрагивают еще с начала существования НАБУ».

Он призвал народных депутатов дождаться заключений независимого аудита, и только после этого можно будет говорить о кадровых вопросах в НАБУ, в частности относительно его руководителя.

«Возможно, кто-то очень переживает, что заключение аудита будет не таким плохим для НАБУ, как они рассчитывают, и это означает, что законно директора НАБУ убрать будет невозможно. Попытки давления начались еще в 2016 году, еще по делу Александра Онищенко, в 2017 году это происходило в рамках «дела рюкзаков», - сказал Сытник.

Позже в комментарии журналистам Сытник заявил: «Точки над моей отставкой начали расставлять еще в 2016 году. По чьему-то желанию я в отставку не уйду, а юридических оснований для нее не вижу. Относительно протокола (штраф за коррупционное правонарушение, наложенный на Сытника Ривненским судом - УНИАН) я уже говорил, что буду с этим бороться. Мы уже за 4 года научились понимать, после каких расследований, кто именно и каким образом будет пытаться нас остановить, отставить и на каких ресурсах будет грязная кампания».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ за подписью 216 народных депутатов.

Инициаторы документа - народные депутаты из фракции «Слуга народа», а также народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Сытник был назначен на должность директора НАБУ в апреле 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.