Онищенко просит политического убежища в Германии

Онищенко задержали 29 ноября в немецком Аахене по запросу НАБУ и САП.

Бывший депутат-беглец Александр Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище и заявил, что возвращаться в Украину ему опасно.

Об этом сообщает DW со ссылкой на адвоката политика Инго Миноджио.

По словам защиты обвиняемого, в Украине «катастрофические условия содержания в следственных изоляторах», а главный политический Петр Порошенко «даже после потери власти остается очень влиятельным».

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Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины. 14 ноября 2019 года Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.

В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. В качестве доказательства он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Онищенко задержали 29 ноября в немецком Аахене по запросу НАБУ и САП.