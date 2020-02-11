"Максимум шесть часов сна": Зеленский показал свой рабочий день (видео)

Украинский президент отметил, что ему нравится делать что-то ежедневно, чтобы ни один день не прошел впустую.

Владимир Зеленский показал, как проходит обычный рабочий день президента Украины.

Видео обнародовано на официальных страницах президента Зеленского в соцсетях.

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"Что такое ответственность для президента Украины и каким людям он доверяет? По какой причине важно, чтобы страна перестала функционировать в ручном режиме? Почему государству крайне необходимы не только молодые специалисты, но и те, которым 40+? На эти и другие вопросы в рамках одного насыщенного рабочего дня откровенно ответил Владимир Зеленский", – говорится в краткой подводке к видео.

В частности, Зеленский рассказал, что ему нравится находиться на должности президента из-за ее ответственности.

"Для меня это (ответственность - прим.ред.) плюс. Я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство дает возможности, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день, то мне это нравится", - подчеркнул он.

Также глава государства рассказал, что на посту президента у него немного времени для сна.

"Максимум шесть часов сна", - уточнил Зеленский.

"Все дни - сложные. Перед заявлением, что я иду в президенты, - это был последний не сложный день. Тогда жизнь очень сильно изменилась, во всем. Мне кажется, полностью. Кажется, это новая жизнь, когда день стал намного длиннее. То есть в день проживаешь месяц. Есть такое ощущение. Я не жалуюсь, что она (жизнь - УНИАН) сложнее за ту, что была. Просто она совсем другая ", - подчеркнул президент Зеленский.