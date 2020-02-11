"Каждый сам за себя": СМИ рассказали, как Богдан сообщил в Офисе президента о своей отставке

В понедельник у Богдана был неприятный разговор с президентом, после которой он и решил написать заявление.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан имел неприятную беседу с президентом Владимиром Зеленским, после чего написал заявление об отставке, однако глава государства ее еще не подписал.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собеседников в Офисе президента.

По словам источников, 10 февраля Богдан собирал заместителей председателя ОПУ, где дал понять, что уходит в отставку. В частности, он сказал: "Теперь каждый сам за себя".

В понедельник у Богдана был неприятный разговор с президентом, после которой он и решил уйти с должности. Впрочем, президент заявление Богдана об отставке пока не подписал.

Заменить Богдана якобы могут Сергей Шефир или Андрей Ермак.

По данным журналистов, у Шефира нет желания становиться руководителем Офиса президента.

Зато Ермак, вероятно, не будет перечить Зеленскому, если тот предложит должность ему.

Информация о возможной отставке Богдана начала распространяться в сети накануне. Ее прокомментировал Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

На вопрос, возможно ли такое вообще, по его мнению, учитывая последние события, спикер сказал: "Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, пожалуй, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не гадать, а спросить".