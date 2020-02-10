"Возможно все": Разумков прокомментировал информацию о якобы отставке Богдана

По информации СМИ, якобы в 18.00 из кабинета, где принимает Богдан гостей, начали выносить вещи, что может свидетельствовать о том, что Богдан оставляет свою должность.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о якобы отставке руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Наш".

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В частности, так он ответил на вопрос о том, что якобы в 18.00 из кабинета, где Богдан принимает гостей, начали выносить вещи, и может ли это свидетельствовать о том, что Богдан покидает свой пост.

"Я не являюсь пресс-секретарем Андрея Иосифовича Богдана. Я думаю, что лучше спросить у него. Сегодня у меня не было возможности с ним пообщаться, не могу это комментировать", - отметил Разумков.

На вопрос, по его мнению, это вообще возможно, учитывая последние события, спикер сказал: "Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. я, наверное, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не думать, а спросить".