Заявление 1+1 медиа относительно ситуации вокруг вопроса украиноязычного контента

В течение последних лет только «1+1» создал ряд прецедентов среди каналов, документируя украиноязычный художественный телевизионный продукт одними из первых – «Век Якова», «Катерина», «Школа», «Две матери».

В течение последних двух дней в соцмедиа и СМИ набирает обороты дискуссия вокруг вырванного из контекста комментария главного продюсера сериалов и фильмов канала «1+1» Елены Еремеевой по вопросу украиноязычного контента. Дополнительно к расширенному разъяснения Елены, в котором наша коллега объяснила смысл сказанного, добавив контекста, учитывая производственную специфику канала «1+1», хотим выразить официальную позицию группы 1+1 медиа, чтобы не допустить формирования искаженного понимания сложившейся ситуации.

Как украинский медиахолдинг с четкой проукраинской позицией и активный инициатор национального дискурса в индустрии, 1+1 медиа всегда выступала в поддержку создания и продвижения украинского продукта на украинском языке. В прошлом году было произведено более полусотни часов украиноязычного контента, сейчас в разработке находится более 120 часов украиноязычного сериального продукта различных жанров.

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В 2014 году мы первыми начали производство собственных сериалов на украинском, ставя их в прайм-тайм программной сетки каналов. За более чем 5 лет, неукоснительно выполняя все требования закона, мы принимали активное участие в обсуждении важности соблюдения языкового вопроса другими каналами и формировали тренд на рынке еще до принятия языковых квот, а затем – и выступая на их защиту.

В течение последних лет только «1+1» создал ряд прецедентов среди каналов, документируя украиноязычный художественный телевизионный продукт одними из первых – «Век Якова», «Катерина», «Школа», «Две матери».

Аналогичная ситуация с каналами 2+2 и ТЕТ, программная сетка которых была наполнена украинским продуктом, в том числе в праймовом хронометраже. Вспомним «Однажды под Полтавой» (9 сезонов), «Танька и Володька» (3 сезона), «Вторая жизнь Василисы Павловны» (1 сезон), «Вечеринка» (3 сезона), «Хамелеон» (1 сезон) «Звездонавты» и другие продукты канала «ТЕТ», или из последних примеров – полностью украиноязычный сериал канала «2+2» «Карпатский рейнджер».

Как отмечали, языковой вопрос для нас – это не только требование придерживаться законодательных норм. В частности, канал «ПЛЮСПЛЮС», аудиторией которого являются семьи с детьми, осенью 2019 года начал показ в эфире мультфильма «Говорим на украинском». Его производство мы осуществляли с целью формировать любовь к родному языку и научить говорить правильно украинцев с раннего возраста.

Так же мы обеспечиваем возможность доступа к качественному украиноязычному продукту для украинцев заграницей благодаря международному каналу 1+1 International, который предлагает к просмотру сериалы, программы и фильмы на украинском.

Только за 2020 год 1+1 медиа планирует увеличить количество украиноязычных продуктов по каналам группы в два раза, постепенно увеличивая динамику роста. Именно поэтому мы хотим обратиться к общественности и СМИ с просьбой искусственно не форсировать тему украинского языка в отношении каналов нашей медиагруппы, ведь его использование при создании контента и поддержка – для нас приоритетный и идеологический вопрос. Без всяких но или исключений.