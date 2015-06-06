Россия к середине июня должна уточнить свои предложения по свободной торговле Украины и ЕС

Уточненные предложения Российской Федерации по поводу имплементации соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли

между Украиной и ЕС должны быть представлены до середины июня этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, 4-5 июня в Брюсселе состоялись трехсторонние экспертные консультации Украина-ЕС-РФ, направленные на поиск практических решений по нивелированию опасений России относительно имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«По результатам консультаций подтверждена готовность к дальнейшей работе в сфере технических барьеров в торговле и таможенного сотрудничества на основе уточненных предложений стороны РФ, которые должны быть представлены в Украине и ЕС до конца следующей недели», - говорится в сообщении.

По информации МИД, украинская сторона проинформировала о подготовке законодательных предложений о переходе к электронной системе верификации сертификатов, что позволит предотвратить возможные злоупотребления в этой сфере.

Также подтверждена готовность предоставить российской стороне соответствующие нотификации, сделанные Украиной в рамках ВТО по очерченным выше законодательным изменениям.

Украинская сторона также представила предложения о внесении изменений и дополнений в украинско-российские соглашения в области ветеринарии от 12 марта 1993 г. относительно взаимного признания результатов сертификации.

Читайте такжеЗона свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с 1 января - ТускВ пресс-службе МИД отметили, что в ходе консультаций украинская сторона исходила из важности четкого соблюдения договоренностей, достигнутых на министерском уровне 12 сентября 2014 г. и 18 мая 2015 г., а также необходимости перевода дискуссии из обсуждения теоретически возможных угроз в русло практического решения или предотвращения экономически обоснованных проблем и вызовов.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Брюсселе после трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и ЕС относительно некоторых аспектов имплементации соглашения о создании ЗСТ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ больше не имеет возражений относительно полной имплементации соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.

Следующий раунд технических консультаций РФ, Украины и ЕС по вопросам введения в действие соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Украиной пройдет в конце июня.