Бывший президент утверждает, что закон требует пересмотра в связи с неоднозначным отношением к нему граждан.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что закон о декоммунизации надо пересмотреть.

Об этом он сообщил в эфире пропагандистского телеканала Россия 1.

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«Не все украинцы (и это правда) так относятся к тому, что происходит с символами СССР. В Украине принят закон о декоммунизации, где сказано, что символы Советского Союза должны быть сняты. То есть, они должны быть отправлены в архив», – сказал Кравчук.

Бывший президент утверждает, что закон требует пересмотра в связи с таким неоднозначным отношением к нему граждан.

«Закон надо выполнять или вносить поправки в закон. Моя точка зрения: с учетом того, что народ Украины по-разному относится к этому, и что закон о декоммунизации не совсем отвечает интересам всего народа, я думаю, что было бы неплохо внести в закон определенные коррективы», – заявил он.

Это уже второе выступление Кравчука на российском телевидении. В прошлый раз он подтвердил слова шестого президента Владимира Зеленского, что личная встреча лидеров нацистской Германии и СССР стала предпосылкой начала Второй мировой.