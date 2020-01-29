Кравчук выступил на путинском канале, чтобы подтвердить слова Зеленского о СССР

Кравчук отметил, что такая политика обернулась против самого Советского Союза.

Первый президент Леонид Кравчук подтвердил слова шестого президента Владимира Зеленского, что личная встреча лидеров нацистской Германии и СССР стала предпосылкой начала Второй мировой войны.

Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского телеканала Россия 1.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не секрет. Они пытались договориться», – сказал он, добавив, что «Гитлеру развязали руки» вместо того, чтобы остановить.

Читайте такжеЗеленский расширил аппарат СНБО до 190 человек

В ответ ведущие смеялись и настаивали, что такого не было. Впрочем, Кравчук отметил, что такая политика обернулась против самого Советского Союза.

27 января украинский президент Владимир Зеленский на совместной конференции с польским коллегой в Освенциме заявил, что причиной начала Второй мировой войны стал сговор двух преступных тоталитарных режимов, имея в виду нацистскую Германию и Советский Союз.

«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие», - сказал он.

В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова Зеленского оскорблением, а глава российской разведки Сергей Нарышкин обвинил украинского главу в «погружении в идеи украинского национализма».