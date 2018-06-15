Донбасс vs Украина: проблемы взаимного доверия

Несмотря на то, что бывшие руководители Украины с помощью наемников Российской Федерации уже который месяц дестабилизируют ситуацию на Донбассе, большинство жителей этого региона никак не желают превращаться в Приднестровье, Абхазию или Южную Осетию. Впрочем, и свое будущее в составе Украины они также видят довольно туманным.

Как вернуть им веру в Украину? Что может и должна сделать центральная власть, чтобы те, кто сомневаются в украинской перспективе региона или вовсе симпатизируют идеям сепаратизма, стали патриотами Украины? И как вернуть доверие остальных граждан станы к жителям Донбасса, ратующим за отделение от Украины?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Перед проведением круглого стола «Восток+Запад» агентство УНИАН в социальной сети ВКонтакте поинтересовалось у своих читателей: Как вернуть жителям Донбасса доверие к Украине и сделать их патриотами?

Учитывая, что в голосовании принимали участие не только жители Донецкой и Луганской областей, результаты опроса стали неожиданностью. Итак, поддержка вариантов ответов читателями была такой:

1. Повысить зарплаты и пенсии - тогда жители Донбасса сами прогонят террористов и полюбят Украину. - 3%.

2. Подавить сепаратизм, показательно осудить к значительным срокам заключения всех, кто поддерживает отделение Востока от Украины, продемонстрировать, «кто в доме хозяин» - так как жители Донбасса уважают «сильную руку» и «крепкую власть», надо показать им, что Киев жестко все контролирует. - 5,7%.

3. Уничтожить (выгнать, арестовать) террористов, восстановить на Донбассе мир. Обеспечить децентрализацию власти, передать местным советам возможность распределять заработанные в регионах средства. Дать возможность людям почувствовать себя хозяевами на своей земле. - 11,9%.

4. Ничего не делать. Дать им независимость, всех, кто считает себя украинцами - вывезти оттуда и обеспечить жильем на территории Украины, а затем возвести на границе территорий, контролируемых террористами, стену и разорвать с восточными землями и их жителями любые связи. - 79,5%.

Впрочем, социальный психолог Вадим Васютинский и директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко считают, что данные такого опроса нельзя назвать репрезентативными. Кроме того, социологи сходятся во мнении, что претензии жителей Донбасса к центральной власти, вряд ли кардинально отличаются от проблем, с которыми сталкиваются жители других регионов Украины.

«Нет конфликта между Донбассом и Украиной, есть конфликт России и Украины»

В свою очередь, народный депутат из фракции УДАР, донетчанин Егор Фирсов и вовсе отмечает, что конфликта между Донбассом и Украиной не существует, так как представители так называемой ДНР (Донецкой народной республики) – не являются настоящими представителями Донбасса. «В рядах ДНР нет ни одного человека, который бы реально олицетворял Донбасс: ни одного шахтера, донецкого металлурга, донецкого фермера… Там просто есть люди, которые когда-то пришли с автоматом, захватили Донецкую государственную администрацию и сказали: «Все, мы здесь главные, вы нам будете подчиняться», - сказал депутат.

«Как представитель Донецка я не чувствую, что существует конфликт Донбасса и Украины. Конфликта нет. Есть конфликт России и Украины, в результате которого Россия бьет по слабому звену – Донбассу», - отметил он.

По его мнению, эта слабость обусловлена тем, что Донбасс слишком долго жил в «информационном вакууме». «За 23 года у нас, по сути, не было ни одного независимого печатного средства массовой информации с тиражом более 10 тысяч экземпляров», - отметил Фирсов и добавил, что люди не знали правдивой объективной информации, и сейчас продолжают жить в таком же вакууме.

Парламентарий считает, что именно поэтому жители Донбасса до сих пор не знают о преимуществах европейского выбора Украины. Тем не менее, на сегодняшний день, по его словам, на Донбассе становится все меньше пророссийски настроенных граждан, ведь они начинают видеть «настоящее лицо Путина и российского режима».

«2-3 реформы, которые пойдут на пользу людям, вернут доверие к власти»

К сожалению, этот факт не является признаком доверия к украинской власти, так как, по словам депутата, за четверть века независимости Украины, любая центральная власть делала все, чтобы «обнулить» свой авторитет. Причем, на всей территории страны, а не только на Востоке Украины.

В этой связи парламентарий считает, что кризис на Донбассе, как и Майдан – вызовы для Киева о том, что за время независимости никаких качественных изменений в жизни украинцев не произошло. «Сейчас люди выступают за изменения, им хочется перемен: от нового будущего парламента, нового будущего президента. От всех ветвей власти люди хотят одного – чтобы что-то изменилось», - сказал Фирсов.

С таким мнением согласен философ, эксперт по вопросам региональной идентичности, проживший на Донбассе большую часть своей жизни, Алексей Паныч: «для восстановления доверия к власти достаточно проведения 2-3 реформ», которые будут реализованы до конца и пойдут на пользу людям.

«Принципиальной разницы между ожиданиями жителей Донбасса и запада нет. Единственное, что их отличает - это ожидание жителей Донбасса относительно решения (вопроса) децентрализации власти. Люди ждут этих реформ, но не верят, что они появятся», - сказал Паныч.

«Жителям Донбасса нужно почувствовать, что они сами являются властью»

Тем не менее, эксперт считает, что жители Донбасса могут почувствовать себя частью Украины, если изменить их представление о власти, «изменить правила игры». «Из Киева нужно жестко изменять правила игры и следить, чтобы эти правила игры не нарушались и не криминализировались», - сказал он.

Более того, по его словам, жители Востока Украины должны почувствовать, что власть – «это не кто-то для них является властью, которая им что-то должна, а они сами являются властью».

В результате, если улучшить жизнь людей и дать им почувствовать, что они являются властью, «путинская пропаганда будет забыта после того, как произойдут реальные изменения в жизни».

«Нужно сделать так, чтобы Донбасс почувствовал себя частью Украины. Он должен видеть, что чиновники - это служащие, которые служат людям, а не люди, которые пришли решать свои бизнес-интересы и интересы бизнеса», - согласился с мнением Паныча президент Краматорского клуба предпринимателей Максим Дереза.

Он уверен, что Донбасс необходимо рассматривать лишь в контексте Украины, а Украину – в контексте Донбасса, поскольку «Донбасс может повториться в любом регионе нашей страны».

УНИАН