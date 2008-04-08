В НУ-НС не поняли общих намерений БЮТ и регионалов

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” выступает против создания Временной специальной комиссии Верховной Рады по подготовке изменений к Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракции Партии регионов и БЮТ настаивают на рассмотрении сегодня вопроса о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады по подготовке изменений к Конституции Украины.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что во фракции НУ-НС понимают позицию фракции Партии регионов.

«Одно дело, когда такие заявления раздаются от партии, являющейся оппозиционной, и совсем другое, когда то же заявляет дружественная к нам фракция БЮТ, и объявляет о намерении совместно с «регионами» принять соответствующее постановление ВР», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что согласно коалиционному договору, проекты законов и постановлений парламента должны согласовываться на заседаниях правительства и Совета коалиции.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что коалиция не принимала решения о создании ВСК ВР по подготовке изменений к Конституции.

В.КИРИЛЕНКО заявил, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” не даст ликвидировать должность Президента.

«Какие бы комбинации не выстраивались в этом зале или вне его, мы никогда, ни при каких обстоятельствах никому не дадим ликвидировать должность всенародно избранного Президента Украины, поскольку этого не хочет украинский народ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что на этой неделе в Верховной Раде Украины планируется создать Временную специальную комиссию по разработке изменений в Конституцию Украины.

По словам И.КИРИЛЕНКО, БЮТ «волнует дуализм в исполнительной ветви власти», который необходимо устранить.

Он подчеркнул, что БЮТ настаивает на изменении трех составляющих, которые есть в Конституции. По его словам, должно быть ликвидировано дублирование функций и полномочий в органах исполнительной власти.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что необходимо определиться, будет ли Украине будет «парламент во главе с канцлером коалиции, или президентская форма правления, где Президент возглавляет и исполнительную ветвь власти».