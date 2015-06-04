Суд направил для проверки в Генпрокуратуру материалы относительно возможного давления на Пукача

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Степан Гладий, удовлетворив таким образом ходатайство другого пострадавшего от действий Пукача Алексея Подольского.

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“Ходатайство удовлетворить и направить генеральному прокурору для проверки неправового поведения судьи Андрея Мельника”, - отмечается в постановлении.

Также суд объявил перерыв в судебном заседании до 11.00 8 июня.

В ходе судебного заседания, отвечая на вопросы судей, Пукач отметил, что оговорил себя в вопросе способа убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

“Вчетвером мы к этому причастны, но не таким способом, как написано в приговоре... Ремня не было”, - заявил Пукач.

Комментируя журналистам это заявление Пукача, адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко отметила, что таким образом он хочет избежать ответственности.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Теличенко подала тогда апелляцию на приговор.

Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.

Сегодня, 4 июня, Теличенко отозвала свою апелляционную жалобу на приговор Пукачу.