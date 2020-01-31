США заинтересованы помогать Украине в привлечении Ирана к ответственности за сбитие самолета МАУ - Помпео

Госсекретарь США выразил соболезнования в связи с гибелью людей на борту сбитого иранскими военными украинского самолета.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что его страна заинтересована помогать Украине в привлечении Ирана к ответственности за сбитие самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Помпео сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Госсекретарь США выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате сбития украинского самолета в Тегеране.

"Мы надеемся, что мы продолжим оказывать помощь с целью обеспечения привлечения к ответственности иранцев за то, что произошло", - заявил Помпео.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.