Зеленский рассказал, при каком условии готов ехать в Вашингтон хоть "завтра"

Зеленский считает, что такой визит был бы полезен для обеих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с государственным секретарем США Майк Помпео рассказал о том, когда будет готов ехать с официальным визитом в Вашингтон.

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По мнению украинского президента, его визит в Вашингтон - правильная вещь и для Украины, и для Соединенных Штатов. "Правильно для отношений между нашими странами, очень правильно для статуса Украины", - подчеркнул он.

Президент добавил, что часто получает приглашения посетить ту или иную страну. По словам Зеленского, профессия президента для него новая, а потому он часто разговаривает с министром иностранных дел Вадимом Пристайком относительно пользы от таких иностранных поездок.

"Если мы можем о чем-то очень важно договориться, что выгодно обеим странам, прежде всего, для Украины, при всем уважении к Соединенным Штатам. Если у нас есть важный предмет этого разговора кроме стратегии и тактики, а очень важные вещи: о чем мы можем договориться, о чем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра (в Белый Дом – Ред.)", - подытожил Зеленский.

В свою очередь Помпео заявил, что будут найдены подходящее время и возможность для встречи двух президентов в Вашингтоне. "Мы хотим заверить, что это произойдет в то время, когда мы сможем добиться существенного прогресса", - подчеркнул Помпео.

Также он добавил, что для этого впереди много работы. "Наши команды сегодня обсудили все возможности. Мы видим экономические возможности для прибытия американского бизнеса", - отметил Помпео.

По его убеждению, визит Зеленского в Вашингтон будет приветствоваться, когда появится такая возможность. "Нам удастся осуществить это. Я уверен в этом", -сказал Помпео.