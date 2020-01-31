Помпео заверил, что США поддержат Украину в противодействии российской агрессии (фоторепортаж)

Помпео и Пристайко обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, активизации сотрудничества в военной области и экономике.

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил главу украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко в поддержке Украины с целью противодействия агрессии России.

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Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в микроблоге Twitter.

Зеленко отметила, что Пристайко и Помпео провели конструктивную встречу в Киеве.

В частности, они обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, активизацию сотрудничества в военной области и экономике, а также укрепление двухпартийной поддержки Украины.

«Благодарны за четкие и мощные сигналы, снова подтвержденные Вашингтоном о непоколебимой поддержке Украины в противодействии российской агрессии, в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, в усилении оборонного потенциала и относительно воплощения критических реформ», - отметила Зеленко.