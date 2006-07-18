Правосудием займется Кивалов, правовой политикой - Кушнарев

Антикризисная коалиция планирует отдать оппозиции руководство в 11 парламентских комитетах и Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, а также должности первых заместителей и секретарей в ряде комитетов парламента.

Об этом говорится в проекте Постановления ВР Украины “Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины пятого созыва и избрания председателя и первого заместителя председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации”, которую сегодня внесли в парламент народные депутаты Украины Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Валентин МАТВЕЕВ (фракция КПУ) и Василий ЦУШКО (фракция СПУ).

Текст проекта постановления размещен на официальном сайте ВР.

Так, согласно проекту, представители оппозиции должны возглавить такие комитеты Верховной Рады Украины:

комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

комитет по вопросам национальной безопасности и обороны;

комитет по вопросам европейской интеграции;

комитет по вопросам финансов и банковской деятельности;

комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства;

комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

комитет по вопросам культуры и духовности;

комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;

комитет по вопросам свободы слова и информации.

Председателем Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации также планируется избрать представителя оппозиции.

Напомним, в новоизбранной Верховной Раде Украины работают 26 комитетов и одна спецкомиссия по вопросам приватизации.

Другие 15 парламентских комитетов планируется распределить так:

комитет по вопросам правовой политики: председатель – Евгений КУШНАРЕВ (фракция Партии регионов);

комитет по вопросам правосудия: председатель – Сергей КИВАЛОВ (фракция Партии регионов);

комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления: председатель – Владимир РЫБАК (фракция Партии регионов);

комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией: председатель - Николай ДЖИГА (фракция Партии регионов);

комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений: председатель – Леонид ГРАЧ (фракция Коммунистической партии Украины);

комитет по иностранным делам: председатель – Виталий ШИБКО (фракция Социалистической партии Украины);

комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины: председатель – Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов);

комитет по вопросам бюджета: председатель – Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов);

комитет по вопросам экономической политики: председатель – Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ (фракция "Наша Украина"),

комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства: председатель – Сергей МАТВИЕНКОВ (фракция Социалистической партии Украины);

комитет по вопросам транспорта и связи: председатель – Антон ПРИГОДСКИЙ (фракция Партии регионов);

комитет по вопросам науки и образования: председатель – Екатерину САМОЙЛИК (фракция Коммунистической партии Украины);

комитет по вопросам здравоохранения: председатель – Татьяна БАХТЕЕВА (фракция Партии регионов);

комитет по вопросам социальной политики и труда: председатель – Иван БОНДАРЧУК (фракция Социалистической партии Украины);

комитет Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов: председатель – Петр ЦИБЕНКО (фракция Коммунистической партии Украины).