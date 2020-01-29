Ткаченко разрушил главные мифы вокруг закона о медиа (видео)

Народный избранник объяснил, что же на самом деле предлагает закон о медиа.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о том, какие мифы и фейки создаются вокруг закона о СМИ.

Соответствующее видео с объяснениями нардепа опубликовано на его YouTube-канале.

"Говорят, что из-за него в Украине будет уничтожена свобода слова, появится тотальная цензура и прочий бред. Забавно, но с законом против фейко пытаются бороться теми же фейками", - говорится в описании к ролику Ткаченко.

Поэтому он объяснил, что же на самом деле предлагает закон о медиа. По его словам, 124 статьи этого документа уже одобрены на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. И это - определенный компромисс между депутатами и медиарынком, заверил "слуга народа".

Читайте такжеЗаконопроект о медиа будет дорабатываться – Разумков

"Какие преимущества нового закона: он обеспечивает прозрачность, ведь все СМИ должны опубликовать информацию о конечных собственниках, так же, как и финансовую отчетность своей деятельности. Наконец-то вводится понятие "онлайн-медиа", у которых будет ответственность на уровне с остальными СМИ. И отдельно для любителей "русского мира": теперь мы больше не увидим оправдания российской агрессии или преступлений советских времен - за это предусмотрены санкции", - подчеркнул Ткаченко.

Так, он разрушил первый миф, что якобы Нацсовет сможет без суда и следствия закрывать все независимые и остальные каналы, которые только захочет. "Получать лицензию придется лишь теле- и радиоканалам, и лишить их лицензии просто так будет невозможно", - отметил нардеп. Если же нарушается закон, сначала Нацсовет выдает предписание, например, за несоблюдение авторского права или фейки. Если второй раз - штрафуют, если третий раз, то штрафуют сразу без предписания. Впрочем, если за полгода нарушений больше нет, о предписаниях забывают, но если нет - дело идет в суд.

Нардеп объяснил, на кого распространяется закон: ТВ и радио, поставщики телерадиосигнала, провайдеры услуг, цифровые сервисы на заказ, печатные и онлайн-медиа и соцсети.

Также председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики разрушил миф о том, что, по закону, СМИ, медиа, становится даже блогер, у которого есть достаточное количество подписчиков. "Регистрироваться должны только те СМИ, которые оказывают платные услуги - подписка или предоплата", - заявил депутат.

Кроме того, нардеп рассказал, что, по закону, за два года онлайн-издания должны научиться открывать сайты на украинском языке, а газеты в 2022 году будут выпускать экземпляры на украинском не меньше, чем на иностранном. Телевизор за 4 года на 90% заговорит на украинском.

"И важно: закон о медиа соответствует европейской директиве, где свобода слова - один из главных принципов", - подытожил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона – народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

17 января комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении этот проект закона. Во время заседания комитета был представлен и альтернативный законопроект о медиа в Украине (№2693-1).

В результате обсуждения члены комитета проголосовали за решение рекомендовать ВР принять в первом чтении основной законопроект – №2693.