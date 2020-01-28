Холодницкий прокомментировал свою причастность к слежке за Йованович

Также глава САП отреагировал на появление своей фамилии в переписке между Луценко и Парнасом.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пошутил в ответ на вопрос о причастности к возможному слежению за американским послом Мари Йованович.

Об этом сообщает НВ.

«Я за Мари Йованович не следил точно», — сказал руководитель САП, засмеявшись.

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У Холодницкого также попросили прокомментировать его упоминание в переписке между экс-генпрокурором Юрием Луценко и соратником адвоката Трампа: «Назар ждет. Я все объяснил. Готов рассказать о заангажированности».

На что глава САП отметил, что речь шла о его «общем» интервью The Hill о коррупции и событиях в Украине, которое «почему-то не получилось». Он также уточнил, что не знает, шла ли речь в нем о Мари Йованович, потому что «не помнит конкретики слов».

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная полиция Украины начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент сделает все необходимое для того, чтобы выяснить, возникала ли угроза в Украине экс-послу США Мари Йованович.