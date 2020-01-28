Я не имел никаких договорных отношений с Януковичем - новый замдиректора ГБР
Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков утверждает, что не имел никаких договорных отношений с экс-президентом Виктором Януковичем и не знаком с ним.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.
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«Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана... Я никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал», - отметил Бабиков.
«Вам показывают документы о якобы представительстве его интересов. Каким образом их необходимо оценивать... Поскольку адвокаты довольно часто участвуют в судебных заседаниях, а уголовное процессуальное законодательство требует подачи большого количества процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в настоящее время в адвокатском объединении. В таких случаях готовится технический документ, готовится документ на представительство интересов и передается на подпись адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении», - пояснил он.
Как известно, Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая представляла интересы Януковича в судах.
Как сообщал УНИАН, 20 января адвокат потерпевших по делам Майдана Евгения Закревская заявила, что назначение Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР может привести к развалу дел против Януковича.
Позже в.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о подписании приказов о назначении своих заместителей, однако не уточнила фамилии чиновников.
20 января бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова назначил первым заместителем директора Государственного бюро расследований.