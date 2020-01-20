Венедиктова подписала приказы о назначении заместителей председателя ГБР

По ее словам, комиссия по отбору заместителей директора ГБР закончила работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы подписаны.

И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о подписании приказов на назначение своих заместителей.

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Об этом она сказала в видеообращении по кадровым решениям.

По словам Венедиктовой, ГБР перестает быть слабым органом, усиливается государственная организация, развивается мощная правоохранительная структура.

«Как только мы начали четко выполнять требования закона, формировать подразделение по расследованию дел Майдана из беспристрастных следователей, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования важных дел, началась волна грязи, сначала в отношении самих следователей по делам Майдана, затем относительно назначенного руководителя подразделения», - отметила она.

Венедиктова отметила, что сейчас такая же ситуация происходит с заместителями директора ГБР.

«Каждый хочет поставить своего, и ставки выросли. Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу. Кандидаты прошли спецпроверку. Приказы на назначение заместителей подписаны», - заявила Венедиктова, не уточнив, о ком идет речь.