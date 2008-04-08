Каддафи наградил Ющенко орденом Великой Сентябрьской Революции

Лидер ливийской революции Муамар КАДДАФИ наградил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО орденом Великой Сентябрьской Революции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, Президент Украины наградил лидера ливийской революции Орденом Богдана Хмельницкого.

Во время церемонии обмена государственными наградами, состоявшимися в рамках официального обеда от имени лидера ливийской революции М.КАДДАФИ, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина и Ливия имеют мощный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как нефтедобыча, АПК, судо- и авиастроение, военно-техническое сотрудничество, образование, туризм, здравоохранение.

«Видим большое поле для углубления контактов между деловыми кругами наших стран», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что украинская сторона готова к разработке и воплощению весомых совместных проектов и инициатив, которые будут нести выгоду обоим нашим народам.

Президент отметил, что благодаря конструктивному и дружескому подходу М.КАДДАФИ и государственного руководства Ливии, нашим странам «удалось выстроить крепкий фундамент для отношений, нацеленных в будущее». На этой основе, отметил он, должны последовательно развиваться взаимоотношения Украины и Ливии – от диалога в рамках ООН и международных организаций к активному взаимодействию во многих отраслях экономики, культуры, гуманитарной сферы и туризма.

Украина поздравляет Ливийскую Джамахирию с ее избранием в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН, также подчеркнул Президент. «Мы уверены, что это событие станет мощным шагом к укреплению мира, стабильности и доверия на Африканском континенте», – сказал он.

В свою очередь, М.КАДДАФИ выразил надежду, что визит В.ЮЩЕНКО «положит хорошую основу для дальнейших отношений и стратегического партнерства между Украиной и Ливией».

Кроме того, сегодня в Триполи Президент Украины возложил цветы к монументу погибшим в операции «Аль-Ган».

Глава Украинского государства также возложил цветы к могиле Абдессаляма Абу Маньяра Аль-Каддафи – отца лидера ливийской революции.

В церемониях приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО и министр юстиции Николай ОНИЩУК.

*** Монумент погибшим в битве вблизи ливийского городка Аль-Ган установлен в Триполи в честь ливийских патриотов, погибших в бою с итальянскими оккупационными силами за независимость своей страны.

В октябре 1911 года Италия направила военный флот к берегам Ливии, которая в то время находилась под господством турков. После ряда побед итальянцев турки почти без сопротивления отступили из Триполи. 23 октября 1911 года вблизи города Аль-Ган состоялась самая большая битва ливийских патриотов (моджахедов) с итальянцами. Именно этим боем, как считается, было положено начало периоду освободительной священной войны (джихада) ливийского народа против итальянских завоевателей.

Ливийское освободительное движение было подавлено - Ливия находилась под итальянской оккупацией до 1943 года. Во время Второй мировой войны Ливия была освобождена армией союзников, которая находилась здесь до 1951 года, когда Ливия была провозглашена суверенным государством.