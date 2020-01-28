Украина сейчас в гораздо большей опасности после решения Путина изменить Конституцию РФ - эксперт

Экс-советник Путина отметил, что в первую очередь опасность касается Украины и Беларуси.

Украина и другие соседи России, которая после решения Путина изменить Конституцию РФ и превратить ее тем самым в «тотальное государство», теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше.

Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал российский экономист, бывший советник Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

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Он отметил, что в первую очередь опасность касается Украины и Беларуси.

«И Украина, и другие страны, которые оказались соседями тотального государства, теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше. Понятно, что ни господин Медведев, ни другие сислибы («системные либералы» в РФ – ред.) никогда не делали и даже не пытались оказать какого-либо сопротивления агрессивным имперским планам кремлевских силовиков. Но сейчас нет вообще никого, кто по своей природе отличается от силовиков, в руководстве государства. Поэтому можно ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев. Прежде всего, конечно, в отношении Украины и Беларуси, но и в отношении других государств тоже», – отметил экс-советник Путина.

Как сообщал УНИАН, 15 января Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Он предложил закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета; утвердить приоритет Конституции РФ над международными договорами; усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти; дать право Госдуме утверждать премьер-министра, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

Кроме того, президент РФ предложил внести поправку об обязательном соблюдении критериев (гражданство и срок проживания) членами правительства, парламента и руководителями субъектов федерации и об ужесточении требований к президенту (сроки на посту).

По его словам, за изменения к Конституции будет предложено проголосовать гражданам России. В 2024 году у Путина заканчиваются президентские полномочия, и в соответствии с Конституцией РФ он не может больше баллотироваться на пост главы Российского государства.

Также 15 января, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева подал в отставку.

16 января новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, сменивший на этом посту Дмитрия Медведева.