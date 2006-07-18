Россия настаивает на праве Жириновского и К° бывать в Украине

МИД России расценил запрет на въезд в Украину граждан России как недружественный акт.

"МИД России направил ноту МИД Украины, в которой вновь расценил действия украинской стороны по введению запрета на въезд в Украину гражданам Российской Федерации (последний случай - журналисту Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ) как недружественный акт, который не способствует развитию добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ, отмечает РИА «Новости».

Министерство настаивает на незамедлительной отмене запрета на въезд в Украину российским гражданам.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ, российскому депутату Константину ЗАТУЛИНУ, журналисту М.ЛЕОНТЬЕВУ.

М.ЛЕОНТЬЕВ выразил удивление таким решением украинской стороны. "Никаких претензий я не знаю в мой адрес, их никто не заявлял", - сказал он. По словам журналиста, он неоднократно бывал в Украине, и в этой стране с ним не происходило никаких инцидентов.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому журналисту М.ЛЕОНТЬЕВУ на срок пять лет. Министерство иностранных дел подтвердило факт запрета журналисту российского телеканала ОРТ на въезд в Украину.