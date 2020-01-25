Зеленский подтвердил, что не намерен баллотироваться на второй срок (видео)

Владимир Зеленский подчеркнул, что передача "ключей от новой Украины" является для него последним важным пунктом на посту президента.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок после завершения своей каденции на посту главы государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что имеет амбицию после завершения своей каденции "передать ключики от новой Украины" своему преемнику.

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Об этом президент сказал в интервью израильскому "9-му каналу", отвечая на вопрос журналиста о том, удастся ли ему сделать то, что смог главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский.

"Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", - сказал Зеленский.