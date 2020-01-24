"Миша хочет в наглую бюджет делить": разгорелся очередной скандал с перепиской нардепа от "Слуги народа" (фото)

Депутат Павел Павлиш заявил, что на фото, опубликованном в соцсетях, - его телефон, но изображение на нем якобы смонтировано.

В СМИ разгорелся скандал с публикацией фото якобы переписки нардепа от "Слуги народа" Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. На фото, которое опубликовал блогер Владислав Грезев на странице в соцсети Facebook, видно, как собеседники обсуждают разделение бюджета и где можно так заработать, чтобы "внукам хватило", при этом вспоминая "Мишу". Допускается, что речь идет о нардепе, председателе Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаиле Радуцком.

"На фото переписка зама Министра здравоохранения – Семиволоса. Речь идет о кураторе здравоохранения от Офиса Президента Украины – Михаиле Радуцком. Это преступники. Подлинность фото подтверждена", - написал блогер в подписи к фотографии.

Полный текст переписки:

Павлиш: Привет, как дела?

Семиволос: Так себе.

Павлиш: А что случилось?

Семиволос: Миша за*бал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды.

Павлиш: Так ты не выполняй, включай дурака.

Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))

Павлиш: Понятно, держись. Может на выходных в баню с М... пойдем, они хорош...

В свою очередь, сам нардеп в комментарии изданию "Страна.юа" заявил, что фото переписки является фейком.

Павлиш признал, что на фото изображен его телефон, но текст на нем сфабрикован, при этом, как он утверждает, у него даже нет Семиволоса в контактах.

"Это чей-то фейк. У меня даже контакта Семиволоса нет. Это 100% не я, телефон мой, я это по картинке увидел, но текст переписки просто наложен. Дело в том, что я к медицине никакого отношения не имею...", - заявил нардеп.