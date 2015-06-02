Рада сегодня попробует отсрочить принятие пенсионных законов (прямая трансляция)
ВР рассмотрит законопроект о внесении изменения закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно пенсий” о переносе сроков принятия закона о назначении пенсий на общих основаниях.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено повесткой дня заседания парламента.
Планируется в частности рассмотреть в повторном первом чтении законопроект, который касается предоставления органам Военной службы правопорядка в ВСУ полномочий на осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений и осуществление оперативно-розыскной деятельности.
Во втором чтении в частности будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в закон “Об организации оборонного планирования”.
Также для повторного рассмотрения с предложениями президента будет вынесен закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления цен (тарифов)”.
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Среди прочего будет рассматриваться проект постановления об определении кандидатуры в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие должностей членов нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
Для включения в повестку дня в частности будет рассматриваться законопроект о национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.