Генпрокуратура помешает выводу активов Клюева из страны

Об этом в эфире "5 канала" заявил начальник управления Генпрокуратуры по расследованию коррупционных преступлений Павел Жебривский, пишет Украинская правда.

"К сожалению, на сегодняшний день прокуратура ограничена в своих полномочиях, потому что в действительности существует депутатская неприкосновенность и объявить подозрение ни господину Клюеву, ни другим фигурантам, на кого внесены представления на снятие депутатской неприкосновенности, не может. Но в принципе, я думаю, что мы будем работать по их имуществу, для того, чтобы они не смогли вывести это имущество до тех пор, когда или Верховная Рада примет решение, или Конституционный суд не отменит депутатскую неприкосновенность", - сообщил он.

Читайте такжеКомитет Рады решил вернуть ГПУ представление о лишении Клюева депутатской неприкосновенности

Как известно, 12 мая генпрокурор Виктор Шокин зарегистрировал в Верховной Раде представление о лишении депутатской неприкосновенности Клюева.

29 мая Регламентный комитет Верховной Рады передал спикеру Владимиру Гройсману представление генерального прокурора на дачу согласия парламентом о привлечении к уголовной ответственности С.Клюева

Украинская правда, также сообщала, что Сергей Клюев останется в санкционном списке ЕС, однако окончательное решение будет принято в пятницу.