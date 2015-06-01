ЕС продлит санкции против Клюева, Табачника и Лукаш - источник

Виктора Януковича (младшего, который погиб на Байкале) из списка исключили.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил источник в Европейском Совете по результатам обсуждения вопроса на техническом уровне.

Читайте такжеМосква объяснила введение "черного списка": это ответ на санкции ЕС"Решение будет принято в пятницу по процедуре молчания (в письменной форме без обсуждения, а обнародовано оно будет в субботу (в Официальном журнале ЕС)", - детализировал собеседник агентства.

Как известно, 5 марта ЕС принял решение продлить санкции в отношении указанных лиц до 6 июня.