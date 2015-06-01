В МИД заявили об обсуждении альтернативных форм присутствия ООН на Донбассе

Присутствие ООН в Украине может быть не только в форме миротворцев.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» заместитель министра иностранных дел Украины и международных организаций Сергей Кислица. По его словам, сейчас стороны обсуждают альтернативные формы сотрудничества.

Читайте такжеПорошенко заявил, что Украина имеет право пригласить миротворцев на Донбасс

«Процесс переговоров продолжается, вопреки заявлениям, звучащим из Москвы. На сегодня этот вопрос в ООН не закрыт. Переговоры ведутся на всех уровнях, на уровне президента, на уровне министра иностранных дел, у меня также будет встреча в штаб-квартире ООН. Обсуждаем также другие формы присутствия ООН в Украине для усиления помощи в решении проблем, которые возникли из-за войны с РФ».

Заместитель главы украинского МИД отметил, что несмотря на сопротивление России переговорный процесс продолжается: «Даже при наиболее оптимальных сценариях развертывания миссии, даже когда есть согласие всех членов Совета Безопасности, это вопрос займет, по меньшей мере, полгода. Сейчас мы – на втором месяце переговоров с ООН».

При этом украинская сторона, говорит дипломат, не может закрывать глаза на реалии работы Организации объединенных наций, в которых Россия остается постоянным членом Совета Безопасности ООН, а значит имеет право заблокировать принятие мандата о развертывании миссии.

«Но в этом случае пусть Россия объясняет, почему она против того, чтобы миротворцы ООН находились в Украине и помогали Украине и международному сообществу положить конец этой войне», – сказал Сергей Кислица.

Кислица пессимистично смотрит на вариант повторения так называемого «корейского сценария», по которому решение принимается Генеральной Ассамблеей ООН в обход Совета Безопасности.

«Мое личное мнение, что это только в учебниках ООН так пишется. На самом деле, даже если бы Генеральная Ассамблея ООН приняла такое решение, это не отменило бы устав ООН, по которому лишь решения Совета Безопасности носят обязательный характер. А решения, которые принимает Генеральная Ассамблея, является рекомендацией».

Читайте такжеКиев будет настаивать, чтобы во время саммита ЕС рассмотрели направление миссии Евросоюза на Донбасс - посол

Заместитель министра иностранных дел также напомнил, что мандат миссии ОБСЕ распространяется и на Республику Крым. Почему Россия не пускает туда наблюдателей, у Кислицы свое объяснение.

«На сегодня только комиссар Совета Европы по правам человека имел возможность посетить Крым. К сожалению, все наши остальные усилия и усилия других организаций проникнуть в Крым успехом не увенчались. Для России неприемлемы позиция и ОБСЕ, и ООН и Совета Европы, которые не признали, не признают и не намерены признавать оккупацию Крыма. Это одна из причин, почему Кремль не позволяет представителям международных организаций посещать Крым», – отметил дипломат.