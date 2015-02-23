На развертывание миротворческой миссии ООН в Украине уйдет полгода – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции относительно миротворческих миссий в зоне АТО.

"Решение Совета национальной безопасности и обороны о развертывании на территории Украины операций по поддержанию мира и безопасности... и комбинации этого решения, это миссия ООН, или это комбинированная миссия ООН и ЕС, или это миссия ЕС. Надо было делать это сразу после аннексии Россией Крыма и концентрации вооруженных сил России вдоль украинско-российской государственной границы на востоке Украины", - сказал Василенко.

Он подчеркнул, что такая концентрация войск является серьезным основанием для того, чтобы обратиться в ООН и ЕС и развернуть соответствующие миссии.

"К сожалению, этого не было сделано тогда", - добавил эксперт.

Василенко отметил, что в присутствии в Украине миротворческой миссии есть положительные и отрицательные стороны. По его словам, негатив заключается в том, что само такое присутствие свидетельствует о том, что в стране есть "тлеющий" или замороженный конфликт.

"Это большой негатив", - подчеркнул он.

В то же время, по мнению эксперта, позитив заключается в том, что развертывание миссии может помешать России продолжать агрессию и захватывать новые территории в Украине.

"В частности, в районе Мариуполя. Там они концентрируют свои войска, и не исключено, что весной будет наступление с целью захвата Мариуполя и пробивания коридора к Крыму", - сказал эксперт и добавил, что развертывание миссии все же будет позитивным событием.

Одновременно Василенко подчеркнул, что принятие ООН решения о создании такой миссии и развертывании ее на территории Украины будет проблематичным.

"Решение о направлении такой миссии и мандат миссии принимает Совет безопасности Организации Объединенный Наций. Россия имеет право вето в Совете безопасности, и уже сейчас мы слышим от официальных руководителей России, что они не одобрят, когда они будут голосовать за создание такой миссии", - сказал он.

По мнению Василенко, больше перспектив в этом вопросе со стороны ЕС.

"Там никакого российского вето нет. Но необходимо единогласное решение всех членов ЕС для того, чтобы такая миссия была направлена в Украину", - сказал он.

Говоря о полномочиях любой из возможных миротворческих миссий, эксперт отметил, что наиболее приемлемым для Украины было бы включение в мандат миссии пункта об установлении контроля, деятельность такой миссии на всех пунктах пропуска вдоль всей линии украинско-российской государственной границы.

"Это было бы идеально. Это бы решило очень много проблем, связанных с противодействием российской агрессии и ликвидацией последствий российской агрессии против Украины", - сказал он.

По мнению Василенко, если в мандате миссии ЕС будет определено лишь, что она располагается в зоне между территориями, которые Россия уже захватила, и территориями, которые контролирует Украина, то "эффект от миссии будет минимальным".

"Это могло бы быть препятствием на пути продолжение российской агрессии, но в то же время, это был бы шаг к легализации этих террористических образований - "ДНР" и "ЛНР". Поскольку Россия себя стороной в конфликте не признает и настаивает на том, и ЕС склоняет к тому, чтобы ЕС, как и Украина, имел дело с представителями этих образований для налаживания ситуации, для реализации так называемых Минских договоренностей", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос относительно права России на вето в Совбезе ООН, Василенко отметил, что возможность обойти право вето России - это "оптимистичная оценка".

"В сложившейся ситуации вряд ли удастся обойти российское право вето", - сказал он.

Эксперт напомнил, что решение Совбеза, в том числе о направлении миротворческих миссий, считаются принятыми, если за них отдали голоса 9 членов Совета, включая 5 постоянных членов. В то же время, отметил он, сторона, которая участвует в конфликте, должна воздержаться от голосования.

"Россия не признает себя стороной конфликта. Для того чтобы был признан конфликт, который существует, таким, в котором стороной является Россия, для этого опять таки нужно решение Совета безопасности. Россия гарантированно заветирует такое решение", - подчеркнул Василенко.

Он выразил убеждение, что даже если Россия поддержит решение Совета безопасности ООН о размещении миротворческой миссии, то она выступит против размещения миротворцев на всех пунктах пропуска украинско-российской границы, а потом будет настаивать на включении российских миротворцев в состав миссии.

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Кроме того, отвечая на вопрос относительно того, сколько времени может понадобиться ООН для развертывания миротворческой миссии в Украине, Василенко отметил, что на развертывание таких миссий необходимо несколько месяцев.

"Примерно полгода уйдет на развертывание такой миссии... Уже начался процесс консультаций, насколько я понял заявления нашего Министерства иностранных дел, президента, Сергеева, нашего представителя Украины при ООН - УНИАН). Процесс консультаций начался... Эти консультации должны состояться между членам Совета безопасности, и они должны достичь согласия о мандате миссии, всех условий функционирования миссии", - сказал он.

После этого, добавил эксперт, необходимо обеспечить финансирование миссии. "Вопрос о финансировании этой миссии решается в 5-м комитете Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Какое-то время уйдет на принятие там этой резолюции. Там может быть заблокирована эта резолюция или существенно уменьшено финансирование этой миссии. Потому что, мягко говоря, состав 5-го комитета такой, что дает России возможность влиять на многих членов этого комитета", - отметил он.

Василенко отметил, что после решения 5-го комитета этот вопрос должен рассматриваться на заседании Генеральной ассамблеи ООН, которая принимает окончательное решение относительно мандата и финансирования, состава миссии. После этого Секретариат ООН составляет соглашение с теми государствами, представители которых будут участвовать в этой миссии.

"И только после этого миссия может быть развернута. На это практически идет до шести месяцев или еще больше. То есть, за этот период российская армия может дойти до Симферополя. Если у них будет желание", - сказал эксперт.

Также Василенко отметил, что ЕС может независимо от ООН принять решение по развертыванию своей миссии в Украине.

"ЕС может принять хоть сегодня, они сегодня рассматривают вопрос об ужесточении санкций. Они могут рассмотреть и вопрос о командировке этой миссии. В практике ЕС есть случаи командировки миссий, как собственно ЕС, так и миссий, которые имеют мандат ООН", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирования полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

19 февраля заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Мачей Поповски заявил, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, в случае получения от Киева запроса о полицейской миссии ЕС, должна его проанализировать, а затем вынести на обсуждение государств-членов.