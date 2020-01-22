Помпео посетит Киев 30 января - СМИ

Помпео планировал посетить Украину 3 января, однако отложил визит из-за необходимости пребывания в Вашингтоне для продолжения мониторинга ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Киев 30 января.

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Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.

Помпео 29-30 января посетит Лондон (Великобритания), 30 января будет находиться в Киеве, а 1 февраля посетит Минск (Беларусь).

Также 1-2 февраля Помпео посетит Нур-Султан (Казахстан), а 2-3 февраля - Ташкент (Узбекистан).

Как сообщал УНИАН, во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с Помпео, который состоялся 10 января, шла речь о том, что госсекретарь США посетит Украину в конце января.

3 января Помпео планировал посетить Украину, однако отложил визит из-за необходимости пребывания в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.