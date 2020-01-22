"До сих пор не выполнили требование Конституции": в ВР анонсировали законопроект о госсимволах Украины

Задача насчет урегулирования вопроса символов поставлена для этой каденции Верховной Рады.

В Верховной Раде будет подготовлен законопроект о государственных символах Украины, порядок их использования и охраны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины по случаю Дня Соборности Украины.

"К большому сожалению, 28 лет независимости, но мы еще до сих пор не выполнили требование Конституции Украины, которое предусмотрено в 92-й статье, и не имеем до сих пор закона, который бы регламентировал Большой Государственный герб Украины, а также унифицированный порядок использования и защиты символов Украинского государства, государственных символов", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что такая задача поставлена в том числе и для этой каденции Верховной Рады.

"Потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, а также порядок их использования и порядок их охраны", - сообщил первый заместитель председателя ВР.