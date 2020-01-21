Премьер анонсировал "хорошие новости" для Украины по итогам форума в Давосе
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская делегация вернется «с хорошими новостями» со Всемирного экономического форума, который сейчас проходит в швейцарском Давосе.
Об этом глава правительства заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
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«Планирую ряд важных двусторонних встреч с международным бизнесом по объектам для инвестиций и условиям, которые создает наше правительство для обеспечения в Украине качественной бизнес-среды. Кроме этого, планирую встречи с иностранными партнерами, в частности, с премьер-министром Финляндии Санной Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти. И спойлер - из Давоса вернемся с хорошими новостями», - написал он.
Премьер не уточнил, о каких конкретно новостях идет речь.
Как сообщал УНИАН, Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет 21-24 января.