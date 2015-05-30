Палица заявил, что никакой связи между его отставкой и ситуацией с "Укрнафтой" нет
Экс-председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица не усматривает связь между своей отставкой и ситуацией с «Укрнафтой».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после представления нового главы ОГА Михаила Саакашвили, отвечая на вопрос о том, что сейчас многие проводят параллели между его уходом с должности руководителя области и последними событиями, связанными с вышеназванным предприятием.
Палица отметил, на протяжении длительного общения с президентом Украины Петром Порошенко ни разу не прозвучало что-то, что могло хотя бы намекнуть на какую-то связь.
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«Связанности этих вещей я не вижу», - заявил бывший глава ОГА.
Напомним, ранее экс-председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица заявил, что с удовольствием уступил место руководителя области Михаилу Саакашвили.