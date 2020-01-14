Судьи по делу экс-"беркутовцев" возмутились заявлением ГПУ после изменения подозреваемым меры пресечения

Суд присяжных в деле против пятерых экс-“беркутовцев” считает, что Генеральная прокуратура вмешалась в его деятельность.

Суд присяжных по делу против пятерых экс-«беркутовцев» выразил возмущение по поводу заявления Генпрокуратуры относительно уголовного производства, которое он рассматривает.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление суда присяжных огласил на заседании Святошинского райсуда председательствующий по делу судья Сергей Дячук.

Судья Дячук процитировал сообщение на сайте Генеральной прокуратуры, опубликованное перед новым годом, после того, как апелляционный суд отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства.

«Мы зачитаем это публичное сообщение от 28 декабря: «Судебное разбирательство по обвинению по делу расстрела на Майдане будет продолжено. Киевский апелляционный суд вынес решение по изменению меры пресечения по делу о расстреле на Майдане. После изменения меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено. Они будут обязаны выполнять возложенные судом на них обязанности. В случае невыполнения этих обязанностей, судом будет принято решение об объявлении в розыск. После объявления в розыск будет принято решение о проведении заочного уголовного производства».

Суд хочет выразить свое возмущение тем, как на сайтах органа, работники которого осуществляют полномочия стороны в процессе, позволяют себе прогнозировать, указывать, как должен действовать суд по тому или другому поводу», - подчеркнул Дячук.

Он добавил, что прогнозировать и указывать суду не имеет права ни Генпрокуратура, ни Офис генпрокурора, ни любое другое должностное лицо, тем более в такой безапелляционной форме.

Читайте такжеДела Майдана: судьям не передали никаких документов об обмене экс-"беркутовцев" (видео)

«У граждан может сложиться впечатление, что суд является структурным подразделением Генеральной прокуратуры. Мы надеемся, что Офис генпрокурора не будет повторять ошибки Генпрокуратуры и не будет оказывать влияние на суд, в частности на присяжных, которые не являются профессиональными юристами и могут воспринять рекомендации такого характера как единственно возможный правильный шаг для суда», - подчеркнул Дячук.

Кроме того, судья добавил, что понимает, что Генпрокуратура была вынуждена как-то реагировать на то, что экс-«беркутовцев» обменяли, однако он считает, что прокуратуре было бы целесообразнее комментировать свои действия по этому поводу и также строить прогнозы относительно своих дальнейших шагов, а не суда.

Как сообщал УНИАН, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Читайте такжеМиссия ООН выражает беспокойство из-за освобождения экс-"беркутовцев"

28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства.

29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-«беркутовцев».