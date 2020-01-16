В Раде создали группу по межпарламентским связям с Азербайджаном
В Верховной Раде Украины создана группа по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой.
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Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады, организационное заседание депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Азербайджаном состоялось сегодня.
Во время заседания сопредседателями группы были избраны: члены фракции «Слуга народа» Валерий Колюх и Владимир Крейденко.
Заместителями председателя группы по межпарламентским связям избраны: член фракции «Батькивщина» Сергей Тарута, члены фракции «Слуга народа» Александр Горобец, Марьян Заблоцкий и Людмила Марченко и внефракционный депутат Дмитрий Шенцев.
Работать в группе изъявили желание 48 парламентариев.
Присутствовавший на заседании группы председатель диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов подчеркнул, что между Украиной и Азербайджаном всегда были очень хорошие отношения
«Украина всегда поддерживала территориальную целостность и независимость Азербайджана. И, как вы знаете, Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины», - сказал он.
Председатель диаспоры также сообщил, что в Украине одна из самых многочисленных азербайджанских диаспор и предложил провести встречу народных депутатов с живущими в Украине азербайджанскими предпринимателями и учеными.