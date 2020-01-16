В Раде создали группу по межпарламентским связям с Азербайджаном

В группе будут работать 48 народных депутатов.

В Верховной Раде Украины создана группа по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой.

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Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады, организационное заседание депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Азербайджаном состоялось сегодня.

Во время заседания сопредседателями группы были избраны: члены фракции «Слуга народа» Валерий Колюх и Владимир Крейденко.

Заместителями председателя группы по межпарламентским связям избраны: член фракции «Батькивщина» Сергей Тарута, члены фракции «Слуга народа» Александр Горобец, Марьян Заблоцкий и Людмила Марченко и внефракционный депутат Дмитрий Шенцев.

Работать в группе изъявили желание 48 парламентариев.

Присутствовавший на заседании группы председатель диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов подчеркнул, что между Украиной и Азербайджаном всегда были очень хорошие отношения

«Украина всегда поддерживала территориальную целостность и независимость Азербайджана. И, как вы знаете, Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины», - сказал он.

Председатель диаспоры также сообщил, что в Украине одна из самых многочисленных азербайджанских диаспор и предложил провести встречу народных депутатов с живущими в Украине азербайджанскими предпринимателями и учеными.