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В Баку началась встреча Зеленского и Алиева (фото)

09:12, 17 декабря 2019
Политика
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Главы государств осмотрели строй роты почетного караула / фото: офис президента

В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства, официальная церемония встречи состоялась на площади у резиденции президента Азербайджанской Республики.

фото: офис президента

Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи состоятся переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева.

фото: офис президента

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Также будут подписаны двусторонние документы.

Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита в Азербайджан Зеленский встретится с премьер-министром страны Али Асадовым, примет участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Кроме того, Зеленский вместе с супругой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.

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Теги: #Азербайджан#Владимир Зеленский