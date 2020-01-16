Британия будет сотрудничать с Украиной в расследовании сбития украинского самолета в Иране

В Британии приглашают президента Владимира Зеленского осуществить визит в эту страну в кратчайшие сроки.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб согласились сотрудничать в расследовании сбития иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

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«Встретился с моим коллегой Домиником Раабе. Оценил его слова о решительной и неоспоримой поддержке Украины. Обменялись мнениями о путях сотрудничества в расследовании (катастрофы) рейса PS752 и согласились сотрудничать в этом и других вопросах, особенно в защите суверенитета Украины», - написал Пристайко.

Министр отметил, что Рааб снова пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Великобританию в кратчайшие сроки. «Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое будет охватывать отношения между Украиной и Великобританией после Brexit», - добавил Пристайко.

Также глава МИД Украины сообщил, что начал свой визит в Британию со встречи с председателем Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Джоном Виттингдейлом и председателем парламентского комитета по международным делам Томом Тугендетом, которые, по словам Пристайко, являются решительными сторонниками Украины.

«Обсудили трагедии рейса PS752 и наши совместные шаги с целью обеспечения справедливости, а также ситуацию на востоке Украины», - добавил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, Пристайко в Лондоне встретится с главами МИД Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 в Тегеране.