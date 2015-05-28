Порошенко пообещал ввести военное положение в случае нарушения перемирия

Об этом он заявил сегодня в интервью украинским телеканалам по случаю первой годовщины пребывания на посту президента.

«Если сейчас перемирие будет нарушено, будет перейдена линия столкновения, будет организовано наступление на украинские Вооруженные силы, в тот же миг мною будет подписан указ о введении военного положения, передан в парламент», - заявил он.

По его словам, законодательное обеспечение военного положения было значительным образом усовершенствовано за этот короткий срок. Однако Порошенко добавил, что введение военного положения означало бы для людей значительное ограничение гражданских прав.

Вместе с этим, Порошенко обещает обеспечить мир на Донбассе, несмотря на планы агрессора атаковать Украину летом.

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«Именно сильная армия вместе с дипломатическими усилиями Украины и вместе с солидарностью и единством мира дают мне уверенность в том, что мы сможем обеспечить мир на Донбассе, несмотря на планы атаки на Украину летом», - заявил Порошенко, заверив, что «мы защитим страну и сохраним мир».

Как сообщал УНИАН, недавно Порошенко заявлял, что на востоке имеет место не конфликт с пророссийскими сепаратистами, а реальная война с Россией, и не исключил, что летом на Украину может ждать новое наступление со стороны агрессора.