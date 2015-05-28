Яценюк: конфликт на Донбассе - это "война между прошлым и будущим"

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе 8-го Форума по безопасности. "Это не внутренний конфликт. Это война между правдой и обманом, это война между свободой и диктатурой, это война между прошлым и будущим", - сказал премьер.

Читайте такжеЯценюк: Путин не будет разворачивать наступление на Донбассе до 29 июня

Он подчеркнул, что сегодня очень много зависит от общих усилий против российского агрессора. "Я благодарен властям Евросоюза и администрации президента США за помощь Украине. Мы потеряли 20% украинской экономики. Мы потеряли порядка 7 тыс. жизней мирных жителей и военных. Количество жертв ужасное. А причина тому только одна: Путин хочет восстановить Советский союз и хочет видеть себя одним из ключевых мировых лидеров. Но так настоящие лидеры за общим столом не сидят", - сказал Арсений Яценюк.

В связи с этим премьер подчеркнул, что задача украинского правительства сегодня - сделать Украину не "родственником" Евросоюза, а полноправным членом семьи европейских стран.

"Мы не просим милостыню. Мы просим прийти сюда с инвестициями, - сказал Арсений Яценюк. - Мы хотим сделать Украину не родственником ЕС, а полноправным членом европейской семьи".