52% украинцев поддерживают вступление в ЕС - исследование

Об этом говорится в статье "52% за вступление в ЕС – это мало, много или достаточно?" на сайте "Европейской правды".

С конца 2011 года и фактически до Евромайдана в альтернативной постановке вопроса – ТС или ЕС – Таможенный союз выбирали 30-32% украинцев, то уже в марте 2014-го сторонников евразийского вектора стало 22%, а в марте 2015-го их осталось 13%.

Поддержка же ЕС одновременно росла. Так, в марте 2014 г. ЕС выбирали 45%; за два месяца, в мае 2014 г. – уже 50,5%, а по последним исследованиям марта 2015 г. – 52% граждан.

"Но нынешние 52%, скорее всего, является максимумом поддержки европейского вектора, который возможен на сегодня. Ведь несмотря на рост поддержки европейского вектора, доля тех, кто считает, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к Таможенному союзу, – крупнейшая за последние 3,5 года и составляет 23%", - отмечают эксперты.

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К этим 23% "неприсоединившихся" можно добавить еще 13% тех, кто не определился. Вот эти 36% и должны быть приоритетной целевой аудиторией информационных и просветительских усилий государства, экспертов, общественных деятелей и средств массовой информации.

По данным социологов, в марте 2015 г. в Украине не осталось ни одного макрорегиона, где большинство выступало бы за евразийскую интеграцию.

Даже на Донбассе (на неоккупированной части) количество сторонников вступления в ЕС превосходит долю сторонников Таможенного союза – 35% против 21%, соответственно.

Исследования 2011-2014 гг. проводились Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, исследование марта 2015 г. было проведено социологической службой Центра Разумкова.