Первое в 2020 году заседание Трёхсторонней контактной групы в Минске состоится 16 января

Представитель Украины Леонид Кучма и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Хайди Грау обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году.

Первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должно состояться 16 января.

Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в социальной сети Facebook, сегодня в Киеве Кучма встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

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Представитель Украины поздравил посла Грау со вступлением в полномочия и выразил надежду, что её работа поможет приблизить Украину к миру.

Также в ходе беседы речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Они обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске.

Кучма и Грау отметили важность взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года.

Кроме того, Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

«Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей - только с этого может начаться возвращение мира», - подчеркнул Кучма.