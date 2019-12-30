Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука почетного звания

Ранее петиция набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на электронную петицию о лишении нардепа от ОПЗЖ и кума Владимира Путина Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".

Соответствующая информация размещена на сайте президента.

В ответе Зеленский отмечает, что законодательством предусмотрено два механизма лишение награжденного государственной награды Украины. В первом варианте это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором - за осуществление террористической деятельности. В таком случае решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, президента, Правительства, Нацбанка или СБУ и вводится в действие указом главы государства.

"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали", - говорится в ответе Зеленского.

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Как сообщал УНИАН, ранее Зеленского в соответствующей петиции попросили лишить Медведчука почетного звания за "ненадлежащую защиту с его стороны Василия Стуса и других диссидентов". Петиция набрала необходимое количество подписей для рассмотрения - 25 тысяч.