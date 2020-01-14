Секретарь СНБО назвал "тайные" версии, которые рассматривались во время расследования сбития самолета МАУ

По словам Алексея Данилова, приоритетной версией оставалось ракетное поражение и эксперты, прежде всего, отрабатывали именно основные версии.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом он рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"Например, была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране, которых могли вывозить по сценарию известной операции "Арго". Другой вариант - помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программе", - отметил Данилов.

В то же время, по его словам, приоритетной версией оставалось ракетное поражение и эксперты, прежде всего, отрабатывали именно основные версии.

Данилов также рассказал о помощи западных партнеров в доказывании ракетной атаке на лайнер.

"Западные партнеры оказывали нам консультативную помощь, характер ее раскрывать не могу. Хочу заметить, что эта помощь в любом случае требовала от нас собственных действий по установлению истины. Без установления реальных доказательств любая информация не имеет достаточного веса", - сказал секретарь СНБО.

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Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.