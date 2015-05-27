УКБС сообщил о нападении на работника НБУ, который занимается проблемными банками

На сотрудника Национального банка Украины совершено нападение, которое связано с очисткой финансового рынка от «грязных» учреждений, сообщила ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ассоциация осуждает преступные действия против работников Национального банка Украины, профессиональная деятельность которых связана с оздоровлением банковского рынка», - говорится в сообщении.

Подробности происшествия, данные о сотруднике и нападавших не сообщаются.

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Как уточнили в УКБС, нападение на сотрудника НБУ совершено в Киеве. Профессиональная деятельность пострадавшего связана с очисткой финансового рынка от проблемных учреждений, и ранее он неоднократно получал угрозы в связи с выполнением своих служебных обязанностей и отказом от сомнительных компромиссов.

В ассоциации подчеркивают, что подобных случаев не было за всю историю независимости Украины, и сообщают, что данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований Министерства внутренних дел.

«УКБС осуждает указанные преступные действия против государственных служащих банковской сферы и считает, что очистка системы от учреждений, занимавшихся отмыванием средств, построением финансовых пирамид или финансированием потребностей теневого рынка, позволит банковской системе надлежащим образом выполнять свою главную роль - ресурсного обеспечения национальной экономики и экономического развития страны», - отмечается в сообщении.

В Национальном банке информацию о нападении на сотрудника НБУ пока не комментируют.

УКБС: НАПАДЕНИЕ НА СОТРУДНИКА НБУ СВЯЗАН С ОЧИЩЕНИЕМ РЫНКА ОТ «ГРЯЗНЫХ» УСТАНОВАсоціація «Украинский... Posted by Ассоциация Укбс on 27 мая 2015 г.

Как сообщал УНИАН, за 2014 год и январь-май 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособными 50 банков, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов физлиц.