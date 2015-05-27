Для получения оборудования с фондов НАТО Украина должна снять пошлины

Об этом сказал помощник заместителя генерального секретаря НАТО Джеймс Шеа во время дискуссии "Украина-НАТО: партнерство ради единой и свободной Европы" в Киеве.

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В частности, представителя Альянса спросили, какие существуют проблемы, чтобы в рамках пяти трастовых фондов Украина могла получать военную технику от стран-членов НАТО.

В свою очередь Джеймс Шеа ответил, что в первую очередь речь идет о бюрократических формальностях и что любая страна должна соблюдать определенные стандарты, в том числе по вопросам прохождения любых вещей через таможню, и, соответственно, речь идет об отмене пошлин и возврате в некоторых случаях НДС.

В этой связи он обратил внимание на трастовый фонд по вопросам кибербезопасности, управление которым осуществляет Румыния.

По его словам, в Альянсе готовы доставить в Украину определенное оборудование в рамках указанного фонда, но, в то же время, существуют определенные ограничения.

"Мы ждем изменений в Таможенном кодексе, которые позволят это осуществить. Нам удалось найти миллионы долларов на наполнение фонда, но мы не хотим тратить эти деньги впустую", - подчеркнул Джеймс Шеа.

Как сообщал УНИАН, в марте председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе утверждала, что трастовые фонды НАТО не начали работать, поскольку Украина не подготовила соответствующую договорно-правовую базу.